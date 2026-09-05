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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин об ударе Рейса в лицо Соболеву: «Это грубость, и она должна быть наказана. Мог Александр достать до мяча или нет, не имеет значения. Точно такой же момент, как с Абдулкадыровым»

Бывший арбитр  Сергей Лапочкин прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в пользу « Зенита » в матче с ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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