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«Зенит», одержавший накануне победы, поблагодарил болельщиков за поддержжку

В пресс-службе также отметили, что успех команды — в том числе заслуга и тех, кто ее поддерживал, а значит, успех — общий Обращение к болельщикам появилось в официальном телеграм-канале клуба: «Друзья, мы хотим сказать спасибо болельщикам, поддержавшим "Зенит" в матче с принципиальным соперником! Ваша яркая и громкая поддержка на протяжении всего матча помогла всем нам одержать убедительную победу в битве двух столиц!» В пресс-службе также отметили, что успех команды — в том числе заслуга и тех, кто ее поддерживал, а значит, успех — общий.

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