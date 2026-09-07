Раскрыто содержание привезенных в Москву Уиткоффом и Кушнером документов

Раскрыто содержание документов, которые привозили с собой в Москву представители президента США. Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер представили новые версии документов, в которых были учтены изменения ситуации после приостановки переговоров по украинскому урегулированию, пишет Financial Times.
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