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Раскрыто содержание привезенных в Москву Уиткоффом и Кушнером документов

Раскрыто содержание привезенных в Москву Уиткоффом и Кушнером документов

Раскрыто содержание документов, которые привозили с собой в Москву представители президента США. Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер представили новые версии документов, в которых были учтены изменения ситуации после приостановки переговоров по украинскому урегулированию, пишет Financial Times.

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