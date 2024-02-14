Мигранты из Киргизии напали в Москве на пенсионера, но полиция собирается посадить того, кто заступился на мужчину

Интересные истории И снова в суточных сводках МВД не обошлось без мигрантов. Правда, они буквально каждый день попадают в эти сводки за то или иное преступление и мы, к сожалению, потихоньку стали к этому привыкать.
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