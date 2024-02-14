Мигранты из Киргизии напали в Москве на пенсионера, но полиция собирается посадить того, кто заступился на мужчину

Анатолий Рябенко

Надо чтобы мигранты напали на со трудников института РАН по вопросам миграции и устроили им встречу с выбиванием глаз, зубов и сотрясение мозгов. Вот тогда работнички этого института поймут что их очень грамотных зарубежные безграмотные аульные "специалисты" только так могут отблагодарить за их бездарную работу. Сволочи вместе с купленными ментами.