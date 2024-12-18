Обращение к Президенту РФ от граждан России...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Хорошие стихи, даже местами проникновенные. Но бесполезные
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это точно надо.
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2 час.
147683 Сероев
Нет НЕ БЕСПОЛЕЗНЫЕ и я и многие наверное сильно пожалели что за него проголосовали особенно после сегодняшних ответов и вопросов ОСОБЕННО ПО МИГРАЦИИ Его мнение совпадает с мнением Кадырова
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2 час.

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