Вся Россия чуть не плачет: "Милый, добрый Президент, Разозлись уже, .дай сдачи! Лучше не найти момент.
Обращение к Президенту РФ от граждан России...
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Хорошие стихи, даже местами проникновенные. Но бесполезные
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это точно надо.
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2 час.
147683 Сероев
Нет НЕ БЕСПОЛЕЗНЫЕ и я и многие наверное сильно пожалели что за него проголосовали особенно после сегодняшних ответов и вопросов ОСОБЕННО ПО МИГРАЦИИ Его мнение совпадает с мнением Кадырова
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2 час.
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