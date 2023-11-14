Макговерн: после обмана с Минском-2 Путин будет вести переговоры только с позиции силы

После того как бывшие лидеры Франции и Германии признались, что даже не планировали проводить в жизнь Минские соглашения, а лишь хотели дать Украине время на перевооружение, Путин будет вести переговоры только с позиции силы, рассуждает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.