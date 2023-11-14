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Макговерн: после обмана с Минском-2 Путин будет вести переговоры только с позиции силы

Макговерн: после обмана с Минском-2 Путин будет вести переговоры только с позиции силы

После того как бывшие лидеры Франции и Германии признались, что даже не планировали проводить в жизнь Минские соглашения, а лишь хотели дать Украине время на перевооружение, Путин будет вести переговоры только с позиции силы, рассуждает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру.

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