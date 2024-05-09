Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что в те суровые годы, когда решалась судьба всего мира, в полной мере проявились замечательные качества нашего многонационального народа: мужество и несгибаемая сила духа, удивительная взаимопомощь и готовность бороться за идеалы справедливости и гуманизма.