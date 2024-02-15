Какой у меня процессор? Вот как легко проверить

Хотите узнать, какой процессор установлен в вашем компьютере, не разбирая его? Это не проблема. Независимо от того, есть ли у вас процессор Intel или AMD, новый компьютер или машина десятилетней давности, определение вашего процессора не займет много времени.
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