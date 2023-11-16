Guardian: ЕС введет санкции против сына Медведева и «родственницы Путина»

Новый (12-й) пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать ограничения в отношении 47 физических лиц, включая сына Дмитрия Медведева и «родственницу Владимира Путина», пишет британская газета The Guardian.
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