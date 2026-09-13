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Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил победителей соревнований «Путь ВОИНа»

Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил победителей соревнований «Путь ВОИНа»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравили победителей и призеров II Всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа».

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