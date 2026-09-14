Минсельхоз продлит льготные кредиты для аграриев регионов с избытком зерна

Минсельхоз России планирует продлить льготные кредиты для аграриев регионов с избытком зерна. Также рассматриваются альтернативные экспортные маршруты и закупочные интервенции из-за проблем с судоходством и инфраструктурой в южных портах, вызванных атаками украинских беспилотников.