Немецкий Bild пишет, что власти Украины всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия.
Хуцпа по-киевски: у Зеленского нахально угрожают Западу «восстановлением ядерного статуса Украины»
Комментарии
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лл
лина любимцева
ИЗРАИЛЬ решил дать жЫдо-бандэровцам на Украине ядерное оружие?!! сам Израиль незаконно им завладел(интересно кто его им дал), а теперь еще и Украину вовлечет в эту угрозу? БАНДИТЫ!!... ......Вот так, братья -украинцы... КОГДА ГОЛОСУЕТЕ, СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - КОГО ВЫБИРАЕТЕ?!! Что, мозги совсем уже притушили своей брагой?!! Человека выбирайте, а не КРУЖЕВНЫЕ ТРУСЕЛЯ!!
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19 час.
владимир рябченко
Вот поэтому пришлось отсечь ЗАЭС... там отработанные ЯО под открытым небом валяются... А с мозгами у бандерлогов не очень...
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17 час.
radiofree
Главное ЯО незалежной.😆😆😆😆😆
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7 час.
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