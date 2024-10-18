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  • radiofree
    Главное ЯО незалежной.😆😆😆😆😆Хуцпа по-киевски:...
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    сразу видно-хахлуша ,только у них такие швабры умницами считаются, хотя только трассерные  дешевые шлюшки😱Атлантический сов...
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    Как можно приглашать эту лживую пустышку, этого кокаинового недоноска, эту просроченную гниду распроданной страны 404...«G-20 может стать...

Хуцпа по-киевски: у Зеленского нахально угрожают Западу «восстановлением ядерного статуса Украины»

Хуцпа по-киевски: у Зеленского нахально угрожают Западу «восстановлением ядерного статуса Украины»

Немецкий Bild пишет, что власти Украины всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ИЗРАИЛЬ решил дать жЫдо-бандэровцам на Украине ядерное оружие?!! сам Израиль незаконно им завладел(интересно кто его им дал), а теперь еще и Украину вовлечет в эту угрозу? БАНДИТЫ!!... ......Вот так, братья -украинцы... КОГДА ГОЛОСУЕТЕ, СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - КОГО ВЫБИРАЕТЕ?!! Что, мозги совсем уже притушили своей брагой?!!  Человека выбирайте, а не  КРУЖЕВНЫЕ ТРУСЕЛЯ!!
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19 час.
владимир рябченко
Вот поэтому пришлось отсечь ЗАЭС... там отработанные ЯО под открытым небом валяются... А с мозгами у бандерлогов не очень...
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17 час.
radiofree
Главное ЯО незалежной.😆😆😆😆😆
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7 час.

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