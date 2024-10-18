Хуцпа по-киевски: у Зеленского нахально угрожают Западу «восстановлением ядерного статуса Украины»

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лина любимцева

ИЗРАИЛЬ решил дать жЫдо-бандэровцам на Украине ядерное оружие?!! сам Израиль незаконно им завладел(интересно кто его им дал), а теперь еще и Украину вовлечет в эту угрозу? БАНДИТЫ!!... ......Вот так, братья -украинцы... КОГДА ГОЛОСУЕТЕ, СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО - КОГО ВЫБИРАЕТЕ?!! Что, мозги совсем уже притушили своей брагой?!! Человека выбирайте, а не КРУЖЕВНЫЕ ТРУСЕЛЯ!!