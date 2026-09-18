Кроликов и шиншилл перевозили летом пассажиры поездов ФПК сообщением с Москвой

За лето 2026 года пассажиры перевезли почти 120 тысяч домашних животных в поездах дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), курсирующих в сообщении с Москвой.
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