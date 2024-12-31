Активность Китая способствовала росту цен на нефть Татьяна АрестоваВ начале торгов 31 декабря цены на нефть выросли после того, как данные показали, что производственная активность Китая расширилась в декабре.
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