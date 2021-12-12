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Россия досрочно вышла в плей-офф! Гандбол. ЧМ. Женщины. Основной раунд. Группа I

Россия досрочно вышла в плей-офф! Гандбол. ЧМ. Женщины. Основной раунд. Группа I

Россия - Черногория - 31:25 Во втором матче основного раунда чемпионата мира в Испании сборная России уверенно расправилась с аутсайдером группы - ­командой Черногории.

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