Жителям Татарстана напомнили, сколько хранятся салаты

Заправленные салаты хранятся не более 12 часов. Такие сроки озвучили нутрициологи. Причем оливье, винегрет, селедка под шубой или мимоза могут испортить новогоднее настроение, если в таких салатах было много майонеза.
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