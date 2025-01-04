НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Губу пусть закатают!В США усомнились ...
  • Eduard
    Все знают,что на территорию Украины претендует Европа!В США усомнились ...
  • Eduard
    Для кого этитерритории нужны,для Америки,Европы? Пусть лучше наши будут.Про территории вы в Югославии и Чехословакии ...В США усомнились ...

Жителям Татарстана напомнили, сколько хранятся салаты

Заправленные салаты хранятся не более 12 часов. Такие сроки озвучили нутрициологи. Причем оливье, винегрет, селедка под шубой или мимоза могут испортить новогоднее настроение, если в таких салатах было много майонеза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх