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Маск пообещал засудить сотрудников Пентагона за "слив лжи" о войне с Китаем

Маск пообещал засудить сотрудников Пентагона за "слив лжи" о войне с Китаем

Американские СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны США написали, что военные проведут для Илона Маска брифинг по поводу планов Вашингтона на случай войны с Китаем.

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