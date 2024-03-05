Центр политанализа СЕРА: Рост ракетной мощи России приведет к её победе в украинском конфликте

В настоящее время Россия заметно усилила ракетный потенциал своей армии. Об этом пишет центр политического анализа СЕРА, утверждая, что такое развитие событий способно привести к победе России в конфликте на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии