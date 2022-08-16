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Как Иван Грозный первым стал громить западных пиратов

Как Иван Грозный первым стал громить западных пиратов

Global Look Press/Michael Dietrich/imageBROKER.com Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур заявил, что Эстония и Финляндия решили объединить управление своими береговыми ракетными батареями с целью блокирования Балтийского флота России.

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