Как Иван Грозный первым стал громить западных пиратов

Global Look Press/Michael Dietrich/imageBROKER.com Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур заявил, что Эстония и Финляндия решили объединить управление своими береговыми ракетными батареями с целью блокирования Балтийского флота России.
Global Look Press/Michael Dietrich/imageBROKER.com Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур заявил, что Эстония и Финляндия решили объединить управление своими береговыми ракетными батареями с целью блокирования Балтийского флота России.
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