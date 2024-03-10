Times: экс-премьер Британии Джонсон провел тайные переговоры с Мадуро

Global Look Press/Wolfgang Maria Weber/Keystone Press Agency Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в феврале тайно прибыл в Венесуэлу и провел переговоры с президентом страны Николасом Мадуро, обсудив с ним конфликт на Украине, сообщила газета The Times.
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