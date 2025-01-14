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Хирург рассказал, кому на самом деле показана ринопластика

Хирург рассказал, кому на самом деле показана ринопластика

Хирург Алексанян: ринопластика показана при храпе и травмах носа Ринопластика показана при храпе, врожденных аномалиях и травмах носа, таких как перелом или ушиб, поделился пластический хирург Тигран Алексанян.

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