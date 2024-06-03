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Луис Альберто: Что стоит за регулярно повторяющимся Путиным утверждением - нас обманули

Луис Альберто: Что стоит за регулярно повторяющимся Путиным утверждением - нас обманули

Только идиоты смеются над этими словами, а не идиоты понимают какие цели на самом деле преследуются.На примере бизнеса: в ограниченном бизнес-​сообществе заключён контракт и контрагент кидает.

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Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Ну да.... 😊
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14 час.
Ирина Черных
&quot;Им теперь придётся сначала доказать, что их вообще хоть как-​то можно воспринимать как сторону переговоров.&quot;    То есть западные игроки запутались в своей лжи и, в итоге, обманули сами себя. А потом с помощью старушки Меркель пытались делать красивую мину при плохой игре.
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8 час.
Александр Денисов
и все то его обманывают... а он, нас... вот уже скоро 30 лет будет...
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7 час.

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