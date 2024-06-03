Луис Альберто: Что стоит за регулярно повторяющимся Путиным утверждением - нас обманули

Ирина Черных

"Им теперь придётся сначала доказать, что их вообще хоть как-​то можно воспринимать как сторону переговоров." То есть западные игроки запутались в своей лжи и, в итоге, обманули сами себя. А потом с помощью старушки Меркель пытались делать красивую мину при плохой игре.