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Царьград

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Украинский беспилотник ранил жителя Горловки: прежние 250,000 в опасности

Украинский беспилотник ранил жителя Горловки: прежние 250,000 в опасности

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении жителя в результате атаки украинского беспилотника в жилом массиве Строитель.

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