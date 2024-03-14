Объем поставок в Россию китайской продукции, которую можно использовать в военных целях, вырос более чем в три раза с 2022 года

ак

андрей карпушов

какие вы наивные...Китай делает только то, что выгодно Китаю! сейчас помогают нам, но на каких условиях кто то в курсе? вы знаете по чем нефть\газ\лес\электричество продают в Китай?? вот лучше и не знать, ато справедливый крик возмущения будет рваться наружу! из-за невозможности свободно продавать нефть\газ китай у нас его берет по просто невероятным скидкам, а потом еще перепродают с нехилой наценкой, тем же занимаются друзяки из индии....