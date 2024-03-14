Медвежий угол
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Медвежий угол

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Объем поставок в Россию китайской продукции, которую можно использовать в военных целях, вырос более чем в три раза с 2022 года

Объем поставок в Россию китайской продукции, которую можно использовать в военных целях, вырос более чем в три раза с 2022 года

 говорится в ежегодном докладе аппарата директора Национальной разведки США, посвященном оценке глобальных угроз.

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Комментарии
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фарид сабиров
что все проспал как запизденцы
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22 час.
vagas Karlito
Трудно переоценить  политическую волю Китая в данном вопросе!) Это по существу  нам помощь ! Друг познается в беде!
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4 час.
ак
андрей карпушов
какие вы наивные...Китай делает только то, что выгодно Китаю! сейчас помогают нам, но на каких условиях кто то в курсе? вы знаете по чем нефть\газ\лес\электричество продают в Китай?? вот лучше и не знать, ато справедливый крик возмущения будет рваться наружу! из-за невозможности свободно продавать нефть\газ китай у нас его берет по просто невероятным скидкам, а потом еще перепродают с нехилой наценкой, тем же занимаются друзяки из индии....
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3 час.

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