The euro reaches a potential turning point versus the dollar Euro / United States Dollar (Dec 2026) CMCMARKETS:EURUSDZ2026 cmcmarkets EUR/USD has broken through support at $1.
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