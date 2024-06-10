«Их ТВ – говно полное. Непрофессиональная работа заокеанских коллег». Губерниев о мальчике с голым торсом во время интервью тренера «Эдмонтона»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

«Флорида» победила «Эдмонтон» (3:0) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. В одной из коммерческих пауз журналистка ESPN Эмили Каплан на скамейке запасных взяла интервью у главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха.