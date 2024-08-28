В России предложили создать целевую программу по продвижению самбо в мире

Директор АНО «Институт исследования проблем современной политики» Антон Орлов предложил создать в России федеральную целевую программу по продвижению самбо в мире, говорится в документе, направленном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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