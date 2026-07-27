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Российские сериалы заняли 57 мест в рейтинге «Медиалогии»

Российские сериалы заняли 57 мест в рейтинге «Медиалогии»

Российские проекты заняли 57 позиций в сотне самых популярных сериалов первой половины 2026 года. Такие результаты представила исследовательская компания «Медиалогия», изучившая интерес отечественной аудитории к российским и зарубежным новинкам, продолжениям известных франшиз и аниме.

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