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Девочки, не ссорьтесь

Девочки, не ссорьтесь

МЯУ ДЭ ЦЗИН Плохо, когда люди ссорятся. Очень плохо. Особенно, когда ссорятся девушки. Это уж совсем никуда.

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Регина Станиславовна
Две сумасшедшие. Больше никак не назовешь.
Владимир Ефимкин
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