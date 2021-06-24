Девочки, не ссорьтесь

Темы дняПолитикаДевочки, не ссорьтесь МЯУ ДЭ ЦЗИН Плохо, когда люди ссорятся. Очень плохо. Особенно, когда ссорятся девушки. Это уж совсем никуда.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина СтаниславовнаДве сумасшедшие. Больше никак не назовешь.Владимир ЕфимкинКогда таких Светок начнём привлекать к ответственности, дело с мёртвой точки сдвинется, вопрос - когда?дмитрий казанцевОдна сумасшедшая,другая дураХШХариман ШифонскийБаба не может быть только дурой. Она в своем дурстве похлеще психов зажигает.ХШХариман ШифонскийБаба не может быть только дурой. Она в своем дурстве похлеще психов зажигает.Леонид ПопивнякПсихиатр спрашивает клиента......вы во своим котом разговариваете????...клиент......разговариваю?????....да я советуюсь с ним.!!!)))))Комментировать
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