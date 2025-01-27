Игры AMD FSR 3.1 «должны просто работать» с подсказками по замене DLL-файлов FSR 4

На оригинальном слайде AMD FSR 4, показанном на выставке CES 2025, мы узнали, что «функция обновления AMD FSR 4 (доступна) только на графических процессорах AMD Radeon RX 9070 Series Graphics для поддерживаемых игр с уже интегрированной AMD FSR 3.
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