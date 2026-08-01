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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Герхард Бергер о борьбе Антонелли и Расселла: «Неправильно делать ставки. В 2025-м казалось, что Пиастри обыграет Норриса»

Бывший гонщик «Формулы-1» Герхард Бергер поделился мнением о внутрикомандной борьбе между пилотами « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом.

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