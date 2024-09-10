Посмотрите, как человек смеётся...

grunbik06mailru

Спасибо, наверное так. Тоже замечала, искренний смех и окружающие улыбаются. В юные 18 лет был случай, возвращались после занятий в институте, троллейбусы встали.. Мы с подружками домой пешком пошли, проходим мимо остановки, оповещаем народ, что долго придётся ждать, лучше с нами пойти. Кто-то пошёл, и нас уже "ручеёк" ,погода весенняя солнечная, улыбаемся и шутим, следующую остановку опять "забрали" народ, и нас уже "река". Идти нам было далеко, и собрали много людей с остановки. Пока восстановили линию прошли половину пути.