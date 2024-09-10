ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Тюмеров
    Бред. Чушь, Подмена.Черная желчь: Поч...
  • Алекс Сэм
    Перечисленны все нормальные фразы ,чтобы быстро завершить не ненужную или неинтересную тебе беседу.10 бестактных фра...
  • Люка
    знакомой перед операцией сказали 50/50. она согласилась :((Чем опасна аневри...

Посмотрите, как человек смеётся...

Посмотрите, как человек смеётся...

Вы посмотрите, как человек смеётся. И сразу он вам станет понятен. В этот момент он станет самим собой, если смех искренний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
grunbik06mailru
Спасибо, наверное так. Тоже замечала, искренний смех и окружающие  улыбаются. В юные 18 лет был случай, возвращались после занятий в институте, троллейбусы встали.. Мы с подружками домой пешком пошли, проходим мимо остановки, оповещаем народ, что долго придётся ждать, лучше с нами пойти. Кто-то пошёл, и нас уже &quot;ручеёк&quot; ,погода весенняя солнечная, улыбаемся и шутим, следующую остановку опять &quot;забрали&quot; народ, и нас уже &quot;река&quot;. Идти нам было далеко, и собрали много людей с остановки. Пока восстановили линию прошли половину пути.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх