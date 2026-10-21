“The Republican super PAC that has spent heavily to reelect Sen. Susan Collins (R-ME) is running a country song on Maine radio that mocks her opponent, Troy Jackson (D), for having children with his second cousin,” the Bangor Daily News reports.
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