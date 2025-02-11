БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Второй Транссиб и Северо-Сибирская магистраль: как Россия прокладывает путь в будущее, минуя Казахстан и болота

Второй Транссиб и Северо-Сибирская магистраль: как Россия прокладывает путь в будущее, минуя Казахстан и болота

  Россия, как известно, страна больших расстояний и ещё больших амбиций. И если Транссиб уже давно стал символом её транспортного могущества, то теперь на горизонте появляется новый гигант — Северо-Сибирская железнодорожная магистраль (Севсиб).

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