Второй Транссиб и Северо-Сибирская магистраль: как Россия прокладывает путь в будущее, минуя Казахстан и болота

Россия, как известно, страна больших расстояний и ещё больших амбиций. И если Транссиб уже давно стал символом её транспортного могущества, то теперь на горизонте появляется новый гигант — Северо-Сибирская железнодорожная магистраль (Севсиб).
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