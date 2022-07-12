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Хакеры удаленно взломали автомобили Honda

Хакеры удаленно взломали автомобили Honda

Энтузиасты нашли способ взлома практически любого автомобиля Honda с помощью перехвата сигнала. Описанная энтузиастами возможность полагается на уязвимость, которая позволяет перехватить сигнал с брелока охранной сигнализации и затем повторить его.

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