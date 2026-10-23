Около 10 дата-центров повреждены в Киеве в сентябре, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, его слова приводит пресс-служба украинского кабмина.
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