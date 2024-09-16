Стало известно, есть ли среди возвращенных из украинского плена солдат калужане

Как мы уже писали, 14 сентября с подконтрольной Украине территории были возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской областиКак мы уже писали, 14 сентября с подконтрольной Украине территории были возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.
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