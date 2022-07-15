«Милан» предложит 30+5 млн евро за де Кетеларе. «Брюгге» уже отклонил 2 предложения

«Милан» продолжает переговоры с «Брюгге» о трансфере хавбека Шарля де Кетеларе. «Россонери» готовы предложить за 21-летнего игрока сборной Бельгии 30 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов.
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