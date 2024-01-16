Власти Латвии собираются депортировать 72-летнюю незрячую россиянку. Об этом сообщили в нашем посольстве в стране.
Власти Латвии намерены депортировать 72-летнюю незрячую россиянку из страны
Комментарии
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Strannik Mr
Пусть латышские идиоты лучше депортируют своего заднеприводного нерукопожатного президента, ну хотя -бы в Гондурас...
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22 час.
Неизвестно Неизвестно
а нахер ОНО в Гандурасе... Только в Усраину
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21 час.
Strannik Mr
Дык, в Укрожопии уже давно перебор этих педиков... Надыть, и другие государства разбавлять заднеприодными. Пущай группируются под знамёнами герцога Кимберленского!
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20 час.
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