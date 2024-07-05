Глава ведомства потребовал повторно возбудить уголовное дело по прежней квалификации по факту причинения телесных повреждений ребенку в Свердловской области

Ранее следственными органами СК России по Свердловской области было прекращено уголовное преследование подростков, причинивших телесные повреждения девочке в Нижнем Тагиле, ввиду недостижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности.
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