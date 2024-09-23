НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Наил Мәһдиев Чаллының иң яхшы укытучыларына 1 млн сумлык грант тапшырды

Наил Мәһдиев Чаллының иң яхшы укытучыларына 1 млн сумлык грант тапшырды

Чаллы белем сыйфаты буенча республикада югары позициядә тора. Укытучылар көне алдыннан (Россиядә 5 октябрьдә билгеләп үтелә) Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Винер Харисов Чаллы педагогларының казанышлары турында сөйләде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх