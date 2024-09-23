Наил Мәһдиев Чаллының иң яхшы укытучыларына 1 млн сумлык грант тапшырды

Чаллы белем сыйфаты буенча республикада югары позициядә тора. Укытучылар көне алдыннан (Россиядә 5 октябрьдә билгеләп үтелә) Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Винер Харисов Чаллы педагогларының казанышлары турында сөйләде.
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