Политолог Гамбашидзе: «У Вэнса есть потенциал стать президентом США после Трампа»

МОСКВА, 17 июля, ФедералПресс. Кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс является живым воплощением американской мечты, так как он начинал свой путь из мест, находящихся много ниже нуля, считает политолог и политтехнолог Илья Гамбашидзе.