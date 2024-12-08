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На мюзикл «Последняя сказка» продано 100 тыс. билетов

На мюзикл «Последняя сказка» продано 100 тыс. билетов

Еще до премьеры мюзикл «Последняя сказка» поставил новый рекорд театральной Москвы. Об этом «Известиям» рассказал продюсер Дмитрий Богачев, познакомивший российских зрителей с «Призраком Оперы», «Красавицей и Чудовищем», «Mamma Mia!», «Шахматами» и еще десятком других мировых мюзиклов.

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