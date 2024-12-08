На мюзикл «Последняя сказка» продано 100 тыс. билетов

Еще до премьеры мюзикл «Последняя сказка» поставил новый рекорд театральной Москвы. Об этом «Известиям» рассказал продюсер Дмитрий Богачев, познакомивший российских зрителей с «Призраком Оперы», «Красавицей и Чудовищем», «Mamma Mia!», «Шахматами» и еще десятком других мировых мюзиклов.