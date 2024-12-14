Европа готовится к худшему: спрос на бункеры вырос почти в полтора раза

Спрос на бункеры в Великобритании растет, пишет британское издание The Sun. По мнению автора, страх полного истребления всего живого и третьей мировой настолько взбудоражил британцев, что они побежали заказывать убежища на случай ядерной войны.
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