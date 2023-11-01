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Myśl Polska: Залужный задействовал последние резервы из-за успехов РФ

Myśl Polska: Залужный задействовал последние резервы из-за успехов РФ

Обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский сообщил, что по причине успехов Вооруженных сил Российской Федерации на линии боевого соприкосновения, главкому ВС Украины Валерию Залужному пришлось задействовать в сражениях свои последние резервы.

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