Импорт угля Китаем в первом квартале 2023 года подскочил до нового максимума

Импорт угля в Китай в первом квартале 2023 года взлетел до новых максимумов, поскольку коммунальные и производственные предприятия пополнили запасы в ожидании увеличения потребления энергии после ослабления ограничений, связанных с ковидом.
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