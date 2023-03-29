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Импорт угля Китаем в первом квартале 2023 года подскочил до нового максимума

Импорт угля Китаем в первом квартале 2023 года подскочил до нового максимума

Импорт угля в Китай в первом квартале 2023 года взлетел до новых максимумов, поскольку коммунальные и производственные предприятия пополнили запасы в ожидании увеличения потребления энергии после ослабления ограничений, связанных с ковидом.

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