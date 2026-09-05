Кравцов объявил о всероссийском месяце профориентации в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов запустил месяц профориентации в российских школах. Охватывая 8,5 млн учеников, проект "Билет в будущее" привлекает свыше 14 тысяч партнёров и предусматривает профессиональные пробы и экскурсии на предприятия.
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