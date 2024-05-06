Минобороны: учения ЮВО будут проведены в ответ на угрозы Запада в адрес России

Учения ракетных соединений, авиации и флота ВС России по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».
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