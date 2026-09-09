Свет во тьме: Элистинское чудо 1946 года

80 лет назад 26 прихожанам Крестовоздвиженской церкви в Элисте явился Иисус Христос.Осенью 1946-го в обессиленной от голода и разрухи Элисте случилось единственное зафиксированное в советскую эпоху явление Христа.
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