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Царьград

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Свет во тьме: Элистинское чудо 1946 года

Свет во тьме: Элистинское чудо 1946 года

80 лет назад 26 прихожанам Крестовоздвиженской церкви в Элисте явился Иисус Христос.Осенью 1946-го в обессиленной от голода и разрухи Элисте случилось единственное зафиксированное в советскую эпоху явление Христа.

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