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Yonhap: Северная Корея отправила России около трех миллионов снарядов

Yonhap: Северная Корея отправила России около трех миллионов снарядов

С сентября 2023 года Северная Корея отправила в Россию около трех миллионов снарядов 152-мм калибра или полмиллиона снарядов 122-мм калибра, утверждает Yonhap News Agency со ссылкой на министра обороны Южной Кореи.

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